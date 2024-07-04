Полузащитник сборной Германии Илкай Гюнгодан и главный тренер команды Юлиан Нагельсманн приоткрыли тайну с тактическим планом на игру с Испанией.

"Разницу в матче с Испанией может сделать игра команды без мяча. Тот, кто лучше сыграет в этой фазе, может выйти победителем.

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Прогресс Родри невероятен. Он серьёзно усовершенствовал свою игру с тех пор как перебрался в Манчестер Сити. Сейчас он является лучшим опорным полузащитником в мире, на этой позиции он не имеет себе равных. Но мы должны заставить его думать и сомневаться", – цитирует Гюндогана Voetbal International.

"Мы разработали план по его сдерживанию. Родри больше не сможет спокойно принимать мяч без прессинга", – добавил Юлиан Нагельсманн.

Матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля.

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