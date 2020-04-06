"Он – как отец крестный": Пятов – о наставнике, который помог выбрать между Динамо и Шахтером

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов вспомнил сотрудничество с бывшим наставником Ворсклы Виктором Носовым.

"Его нужно было знать. Для меня он – как отец крестный. Дал мне многое, а главное – жизненную мудрость. Всегда оберегал мою семью. На каждом матче, уже в Донецке, когда я перешел в Шахтер, а Носов завершил свою работу в Ворскле, он составлял компанию моей жене на трибунах. Они сидели под одним пледиком (Улыбается.) Много говорили, тренер учил жизни.

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Я имел предложения от Динамо и Шахтера. Меня вызвал Носов, мы присели, он расписал все "за" и "против". Ни к чему не принуждал – просто дал понять. "Смотри, какой футбол ты любишь, в какой футбол хочешь играть, и делай выводы". Реально, на тот момент развитие Шахтера мне очень импонировало. Без раздумий выбрал клуб, где нахожусь и сейчас.

Вот есть тренеры великие, выдающиеся. Но я знаю, что идеальных тренеров нет. Бывает тренер – большой тактик, но как человек – не психолог. Носов не принадлежал к сильным тактикам, но лучшего психолога, чем он, я еще не встречал. Васильевич был фактически дедушкой, но насколько же легко ему удавалось общаться с молодежью! Он знал актуальный молодежный сленг и приколы, мог пообщаться с пацаном на его же языке, где-то "подколоть". Этого как раз не хватает многим нашим тренерам. Печальную новость о его смерти узнал в Донецке. Раньше часто ездил к нему на могилу. Но видишь – все в жизни изменилось. Сейчас нет возможности туда поехать", – сказал Пятов.

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