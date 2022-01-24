Главный тренер Барселоны нашел образцового футболиста для других своих подопечных.

"Смотреть на игру Педри – просто потрясающе. Невероятно, что в 19 лет он делает хорошо практически все.

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Он – идеальный пример того, что хочет Барселона", – цитирует Хави журналист Микель Бласкес в Twitter.

В 2019 году Барса приобрела Педри у Лас-Пальмаса за 20 млн евро. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 80 млн евро. За Барселону Педри провел 59 матчей, в которых отличился 5-ю голами и 6-ю ассистами.

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