"Он – Грета Тунберг немецкого футбола", – оригинальная критика Киммиха от легенды Баварии

Знаменитый в прошлом форвард Баварии Мехмет Шолль поделился своим мнением относительно дерзких высказываний Йозуа Киммиха.

"Все его заявления и интервью для меня слишком претенциозные. Я пришел к выводу, что Киммих – Грета Тунберг немецкого футбола. Он всегда хочет резко высказаться.

Киммих считает, что в свои 24 года должен совать нос в каждую ситуацию, в каждую дискуссию. Однако он до этого еще не дорос.

Конечно, Йозуа должен стать одним из лидеров Баварии, а сейчас он прекрасно выступает. Но к чему эти заявления? Ты еще далеко не Швайнштайгер!" – сказал Мехмет Шолль на радио Bayerischen Rundfunk.

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Йозуа Киммих действительно не привык к самоцензуре в прессе. Он всегда откровенен и часто резок. Может раскритиковать команду, решение тренера и курс руководства. Не стесняется посоветовать опытным менеджерам, как нужно действовать. Для него не существует табу.

Киммиху на днях исполнится только 25 лет, но он уже позиционирует себя одной из главных фигур в клубе. Частично футболист имеет на это право, ведь входит в совет сенаторов Баварии (представляет там молодежь команды), к которым прислушиваются боссы.

Ганси Флик уже вступился за своего подопечного. "Йозуа Киммих – важный игрок для Баварии. Мне нравятся футболисты, которые прогрессируют и имеют свое мнение. Он прекрасно развивается, я им доволен", – парировал главный тренер "ротэн".

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