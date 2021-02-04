"Провели два разных тайма. Первый был хорошим, во втором были проблемы и ошибки. Но Мистер хотел всем дать шанс, посмотреть еще всех игроков, чтобы была картинка до конца собрания. У нас еще два матча, но нужно сделать определенные выводы.

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Скоро начнется чемпионат, так же и Лига Европы. Поэтому мы дали шанс всем игрокам еще сегодня, а на следующей неделе уже надо готовить стартовый состав. Также надо посмотреть состояние травмированных и тех, кто возвращается.

Ванат? Я еще на первом сборе в Дубае сказал, что он очень талантливый молодой футболист. Он – будущее Динамо. Очень хорошо работает с мячом, хорошая техника, умный игрок. Еще не хватает опыта, силы, мощи, но это все придет. Ванат хорошо использует шанс, который получает.

Надо посмотреть последнюю встречу против БАТЭ, которую проведем в понедельник. Это будет очень важно. После этого матча сможем составить картинку, сделать выводы. Сборы заканчиваются, Олимпик ждет, Брюгге ждет.

Надеюсь и знаю, что мы сделали очень много в физическом плане. Были проблемы, были травмированы, они возвращаются. Динамо будет готово", – поделился Вукоевич в комментарии Football Hub.

Добавим, что Динамо возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Олимпика уже 13 февраля.

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