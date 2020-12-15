"Рад ли я приходу нового тренера? Я очень рад работать с Хейном, потому что это правильный человек для Гента. Он – большой босс, большой человек. Я могу многому научиться у него и прогрессировать как игрок. У меня прекрасные ощущения от работы с ним", – отметил Яремчук в послематчевом комментарии.

"Я доволен, потому что чувствую прогресс": Яремчук голом отблагодарил нового тренера Гента

Отметим, что с приходом Ванхазебрука на тренерскую скамью Гента команда проиграла и одержала победу в двух поединках бельгийского первенства – в одном из матчей голом отметился Яремчук.

Добавим, что Гент продолжает находиться в середине турнирной таблицы чемпионата Бельгии – 12 строчка.

"Маліновський – браво! Гол – перлина!": італійські ЗМІ вибухнули епітетами, описуючи камбек українця на "вакантне" місце