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"Он 4 дня не выходил из комнаты": кузен Джеррарда получил психологическую травму из-за руководства Ливерпуля

20:46 96 Читати українською
"Он 4 дня не выходил из комнаты": кузен Джеррарда получил психологическую травму из-за руководства Ливерпуля
Бобби Данкан / Фото Liverpool Echo

Форвард Ливерпуля Бобби Данкан, который является двоюродным братом легенды клуба Стивена Джеррарда, чувствует себя несчастным в лагере мерсисайдцев.

"За последние несколько недель было много сказано о будущем Бобби в Ливерпуле. Сегодня – последняя капля в отношениях со спортивным директором Ливерпуля Майклом Эдвардсом. За несколько месяцев до конца прошлого сезона Бобби встречался с руководством клуба, в том числе с директором академии Алексом Инглторпом. Было признано, что Бобби несчастлив в Ливерпуле по разным причинам, и Алекс попросил нас внести предложения по поводу ухода Данкана.

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Мы смогли найти клубы, которые были готовы взять Бобби в аренду на сезон с возможностью приобретения за сумму от 1,5 млн фунтов и более, что является отличным вариантом для игрока, который никогда не будет играть за первую команду Ливерпуля. Но клуб и Майкл Эдвардс специально дали понять, что такая сделка не состоится.

Мало того что Бобби получает очень маленькую зарплату, так у него есть еще сезон по контракту, и Ливерпуль категорически заявил, что футболист не получит новый. Поэтому Бобби не выходил из своей комнаты в течение четырех дней и больше никогда не вернется в Ливерпуль. Сейчас меня беспокоит только его психологическое здоровье. Это не совсем достойное поведение клуба с богатой историей", – цитирует агента Данкана Daily Mail.

Стоит отметить, что Данкан перебрался на Энфилд летом прошлого года, покинув Манчестер Сити. В прошлом сезоне Бобби забил 25 голов за Ливерпуль U-18.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Ливерпуля Стивен Джеррард Стивен Джеррард Бобби Данкан Бобби Данкан
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