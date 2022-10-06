Криштиану Роналду наконец-то сыграл полный матч, а его команда добыла тяжелую победу на Кипре. Смотрите видео голов и обзор матча Омония – Манчестер Юнайтед на Футбол 24.

Омония шокировала Манчестер Юнайтед, сумев уйти на перерыв с более статусным соперником победителем. Гол Ансарифарда на 34-й минуте некоторое время оставался единственным в игре.

Лига Европы: Ман Юнайтед удержал победу над Омонией с ассистом Роналду, ПСВ уничтожил Цюрих, файер-шоу в Швеции

Манчестер Юнайтед сумел проснуться только после перерыва: можно только представить, как свирепствовал в раздевалке Эрик Тен Хаг. Но главным героем встречи стал не Криштиану Роналду, который наконец-то вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле полную игру. Победу своей команде принес Маркус Рашфорд, отличившийся в этот вечер дублем. Сначала форвард сборной Англии забил на 53-й минуте, затем – на 84-й. Между этими результативными действиями Рашфорд еще успел голевую передачу на Антони Марсьяля оформить.

За пять минут до завершения основного времени киприоты забили второй мяч – отметился Николас Панайоту. После этого перестрелка в Никосии была завершена.