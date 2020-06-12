Ольмо сказочным дублем за две минуты заставляет Барселону кусать локти – эффектные видео

Хавбек РБ Лейпциг Дани Ольмо феерично начал матч 31 тура Бундеслиги против Хоффенхайма.

Лейпциг поехал в гости к Хоффенхайму. Матч едва начался, а главный герой встречи уже определился. Это – Дани Ольмо, новичок "быков".

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На 9-й минуте Ольмо забил первый мяч. Испанец разогнал контратаку пасом на правый фланг, получил передачу в ответ от Мукиеле, классно разобрался в штрафной площади и расстрелял ближний угол.

Через две минуты Дани забил во второй раз. Опять быстрая атака, Анхелиньо вырезал из глубины на Забитцера, тот головой сбросил под удар Ольмо, а испанец в одно касание загнал мяч в тот же ближний угол.

Напомним, что Ольмо прошел академию Барселоны, но потом убежал за игровой практикой в загребское Динамо. Дани ярко проявил себя в Лиге чемпионов и в матчах за молодежные сборные Испании, привлекая внимание европейских топ-клубов.

В январе Ольмо перешел в РБ Лейпциг за 20 миллионов евро (Transfermarkt). Он пока что не стал стабильным игроком основы немецкой команды, но регулярно получает шансы от Юлиана Нагельсманна. Классные перфомансы Дани в Бундеслиге заставляют Барселону кусать локти из-за потери очередного таланта.

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