Оливер и Чакыр получили назначения на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились судейские бригады, которые будут обслуживать первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Аталантой из Бергамо и испанской Валенсией и противостояние лондонского Тоттенхэма и немецкого РБ Лейпциг.

УЕФА назначил арбитров на матчи среды первого раунда плей-офф ЛЧ. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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На поединке между Аталантой и Валенсией будут работать английские судьи. Главным арбитром станет Майкл Оливер, ему будут помогать лайнсмены Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Роль четвертого рефери исполнит Мартин Аткинсон, а с системой VAR будут работать Крис Кавена и Крейг Поусон.

В свою очередь матч Тоттенхэма против РБ Лейпциг доверили Джюнейту Чакыру. На линиях отработают Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр – Халил Мелер. А спорные эпизоды с помощью системы Видеоассистент рефери будут рассматривать Мете Калкаван и Абдулкадир Битиген.

К слову, поединки Аталанта – Валенсия и Тоттенхэм – РБ Лейпциг состоятся в среду, 19 февраля. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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