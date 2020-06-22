Олимпик заручился "горячей" поддержкой – обнаженные фанатки мотивируют донецкий клуб откровенными фото

Домашние матчи Олимпика не отличаются большой поддержкой болельщиков, но донецкий клуб решил сделать ставку не на количество, а на качество.

В честь дня рождения донецкого клуба пресс-служба Олимпика опубликовала в Instagram подарок от своих болельщиц.

Гельзин подтвердил намерение объединить Олимпик с Черноморцем и развивать проект в Одессе

На фото две сексуальные фанатки позируют без одежды, прикрываясь лишь "розой" донецкого клуба.

Напомним, после 26-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. Недавно президент клуб Владислав Гельзин заявил, что намерен объединить свою команду с Черноморцем и перебазироваться в Одессу.

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