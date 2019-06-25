Олимпик вынужден сменить тренера – клуб рассматривает и кандидатуры иностранцев

Донецкий Олимпик начнет сезон-2019/20 во главе с новым наставником.

Исполняющий обязанности главного тренера дончан Игорь Климовский не будет тренировать команду в следующем сезоне из-за отсутствия у него лицензии PRO, сообщает пресс-служба Олимпика.

Олимпик объявит имя нового тренера до пятого июля – среди кандидатур есть иностранцы

Ранее анонсировалось, что Климовский останется работать в структуре клуба, и, возможно, войдет в тренерский штаб нового наставника, имя которого пока не известно.

Руководство олимпийцев уже ведет переговоры с разными кандидатами, среди которых несколько иностранцев.

"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук

Футболисты донецкой команды начнут подготовку к новому сезону 28 июня. Именно на этот день запланирован сбор команды на тренировочной базе в Счастливом и знакомство игроков с новым главным тренером.