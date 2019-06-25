Олимпик возглавит иностранный тренер, – Гельзин

Президент Олимпика Владислав Гельзин поделился планами на кандидатуру главного тренера команды.

"Могу сообщить, что в новом сезоне у нас изменится стратегия клуба. Мы будем приглашать больше качественных иностранных футболистов для решения наших задач. В связи с этим пост главного тренера займет зарубежный специалист.

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Переговоры находятся на завершающей стадии, и в ближайшее время мы оформим сделку, остались нюансы. В то же время, Игорь Климовский, который выполнял обязанности главного тренера, будет помощником нового наставника и войдет в его штаб.

Задача в Олимпика на сезон в связи с новой стратегией конкретная: минимум – первая "шестерка", задача максимум – зона еврокубков", – рассказал Гельзин в комментарии Команда№1.

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