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Олимпик вернулся со сборов в Украину

17:57 24 Читати українською
Олимпик вернулся со сборов в Украину
Олимпик вернулся со сборов в Украину

Донецкий Олимпик завершил подготовку к весенней части УПЛ.

Игроки донецкого Олимпика вернулись со второго зимнего сбора домой, сообщает официальный сайт клуба.

Зирка официально снялась с Первой лиги

Наставник команды Вячеслав Шевчук дал своим игрокам два дня на отдых, а уже в понедельник команда начнет подготовку к матчу с Мариуполем, который состоится 23 февраля.

За время зимних сборов Олимпик провел 8 товарищеских матчей. 6 раз подопечные Шевчука праздновали победу, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Теги
Зимние сборы Олимпик Олимпик
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