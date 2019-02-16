Олимпик вернулся со сборов в Украину

Донецкий Олимпик завершил подготовку к весенней части УПЛ.

Игроки донецкого Олимпика вернулись со второго зимнего сбора домой, сообщает официальный сайт клуба.

Зирка официально снялась с Первой лиги

Наставник команды Вячеслав Шевчук дал своим игрокам два дня на отдых, а уже в понедельник команда начнет подготовку к матчу с Мариуполем, который состоится 23 февраля.

За время зимних сборов Олимпик провел 8 товарищеских матчей. 6 раз подопечные Шевчука праздновали победу, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.