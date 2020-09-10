Ризван Аблитаров стал игроком Олимпика, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с защитником крымскотатарского происхождения подписано на один год.

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Игрок выбрал себе 5-й номер, под которым и будет выступать в этом сезоне. В Олимпик Аблитаров перешел в статусе свободного агента.

Отметим, что в 2006 году Ризван подписал контракт с Днепром, где выступал за дублирующий состав. В Украине Аблитаров более известный по выступлениям за Ильичевец, Севастополь, Буковину, Оболонь-Бровар и Черноморец. Последним клубом защитника был казахстанский Кайсар.

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