После сезона в польской Экстраклясе полузащитник Руслан Бабенко вернулся на родину, заключив контракт с донецким Олимпиком.

28-летний хавбек – игрок Олимпика, сообщает официальный сайт клуба.

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Бабенко подписал с донетчанами 1-летнее соглашение. Воспитанник Днепра достался команде Климовского бесплатно, поскольку пребывал в статусе свободного агента после завершения контракта с польским Ракувом. За Олимпик он будет выступать под 20-м номером.

В сезоне 2019/20 Руслан Бабенко провел 22 матча в Экстраклясе, в которых оформил 1 ассист.

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