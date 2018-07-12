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Олимпик ведет переговоры с Футбол 1/ 2 и другими каналами касательно трансляций

11 июля 19:24 54 Читати українською
Олимпик ведет переговоры с Футбол 1/ 2 и другими каналами касательно трансляций
Тренировка Олимпика / ФК Олимпик

Каналы Футбол 1 и Футбол 2 могут продолжать показывать домашние матчи Олимпика с сезона 2018/2019. Также еще есть несколько претендентов.

Олимпик ведет переговоры с несколькими каналами касательно трансляций домашних матчей, сообщает Tribuna.com.

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Стоит отметить, что среди претендентов нет канала 2+2.

В прошлом сезоне домашние игры дончан показывали Футбол 1 и Футбол 2.

Ранее Футбол 1 и Футбол 2 сообщили о подписании соглашений с Десной, Александрией, Черноморцем, Львовом и Арсенал-Киев.

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