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Олимпик в спарринге переиграл Сабаил Рыбки и Эссьена – экс-игрок Челси забил украинцам

18 января 21:51 63 Читати українською
Олимпик в спарринге переиграл Сабаил Рыбки и Эссьена – экс-игрок Челси забил украинцам
Игроки Олимпика / фото: ФК Олимпик

Донецкий Олимпик в рамках товарищеского матча обыграл Сабаил (3:1) с Александром Рыбкой и Майклом Эссьеном.

Товарищеские матчи.

Сабаил – Олимпик – 1:3

Голы: Эсьен, 58 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75

Олимпик без особых проблем переиграл Сабаил. Дончане оформили комфортное преимущество в первом тайме благодаря голам Шахаба и Балашова. Во второй половине Эссьен сократил отставание, но точку в поединке поставил Баланюк, который находится на просмотре в Олимпике.

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Интересно, что кроме экс-форварда Днепра, в составе дончан во втором тайме вышли еще два игрока, которые находятся на просмотре. Добавим, что следующий матч Олимпик проведет против Спартака из Суботицы, спарринг запланирован на 22 января.

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Зимние сборы Товарищеские матчи Сабаил Сабаил Александр Рыбка Александр Рыбка Майкл Эссьен Майкл Эссьен Олимпик Олимпик
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