Олимпик в сложнейшем матче переиграл Ворсклу и остался последним в турнирной таблице

11-й тур завершал матч между Олимпиком и Ворсклой. Счет и отчет о матче смотрите на "Футбол 24".

В последнем матче первого круга встречались откровенные аутсайдеры чемпионата – донецкий Олимпик и полтавская Ворскла. Еще совсем недавно обе команды радовали болельщиков своей игрой в еврокубках, сегодня же они занимают последние две строчки в турнирной таблице. Поэтому матч можно было окрестить настоящей борьбой за выживание, что придавало поединку определенной пикантности. Кроме того, матч имел шанс стать юбилейным со знаком "минус" для обеих команд – 250-й гол мог пропустить Олимпик и 270-е поражение могла бы одержать Ворскла.

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В первые минуты матча острее выглядели гости, буквально закрывшие соперника на своей половине поля. Однако впоследствии Олимпик вышел из-под прессинга и начал создавать опасные моменты у ворот полтавчан. Первый удар в створ ворот нанесли именно хозяева – Тейшейра попал в сетку ворот сбоку. На 15-й минуте отличный шанс отличиться потерял Олимпик: после навеса с углового голкипер гостей Александр Ткаченко промахнулся и не попал рукой по мячу, однако никого из игроков Донецка не оказалось на добивании. В середине тайма Ткаченко реабилитировался и спас свою команду от верного гола, вытащив опасный удар с верхнего угла ворот.

Впоследствии, после навеса с углового, Владимир Баенко в окружении нескольких защитников, не смог затолкать мяч в сетку ворот Олимпика. За три минуты до окончания первого тайма все тот же Баенко головой пробивал из района одиннадцатиметровой отметки – Владимир Крынский забрал мяч. А потом, в контратаке, Роман Вантух получил мяч перед штрафной гостей и мощно пробил – Ткаченко продемонстрировал уверенность в рамке и нейтрализовал угрозу.

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Интересно, что за матчем аутсайдеров с трибун наблюдали сразу несколько известных личностей, среди которых дисквалифицированный наставник Колоса Руслан Костышин и герой матча Динамо – Александрия Виталий Микуленко, который буквально за два часа до этого принес своей команде трудную победу.

После перерыва хозяева продолжили больше владеть мячом. Защитники Ворсклы уверенно контролировали ситуацию и не позволяли Олимпику наносить акцентированные завершающие удары. На 57-й минуте Юрий Коломоец оказался в штрафной соперника, получил пас из глубины и мощно пробил. Дончанам в этом эпизоде ​​очень повезло – мяч попал в перекладину.

А на 67-й минуте Олимпик забил: Тейшейра получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, остановился, посмотрел и пробил. Пока полтавчане приходили в себя от пропущенного гола хозяева отличились во второй раз: после навеса Политыло с углового мяч оказался у Павла Лукъянчука, который сходу пробил головой и круглый от перекладины влетел в ворота. Замечательный выстрел против которого у Ткаченко не было никаких шансов. На 82-й минуте со штрафного мощно пробивал Денис Васин – удар пришелся по центру и прямо в руки Крынского. В конце матча неплохой шанс увеличить преимущество своей команды имел Захедитабар Шахаб, который только появился на поле, однако с его ударом справился голкипер.

Эта победа принесла Олимпику восемь пунктов и 12-ю строчку в турнирной таблице, Ворскла с таким же количеством очков предпоследняя.

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