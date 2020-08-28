Олимпик в шаге от подписания аргентинского легионера
Донецкий Олимпик близок к трансферу хавбека аргентинского клуба Велес Сарсфилд.
Аргентинец Фабрицио Альваренга, который принадлежит Велес Сарсфилд, в ближайшее время может стать игроком донецкого Олимпика.
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Как стало известно Футбол 24, игрок уже находится в Киеве и близок к подписанию контракта. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.
В прошлом сезоне Второй лиги Аргентины хавбек провел 21 матч и отметился лишь тремя голами. За свою карьеру 24-летний Фабрицио Альваренга успел поиграть за ряд аргентинских клубов. Трансферная стоимость правого полузащитника сейчас составляет 350 тисяч евро.
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