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Олимпик в контрольном матче обыграл Корону

18:35 105 Читати українською
Олимпик в контрольном матче обыграл Корону
Корона – Олимпик – 0:2 / твиттер ФК Корона

Донецкий Олимпик переиграл польскую Корону в спарринге. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Корона – Олимпик – 0:2

Голы: Завийский, 36, Шахаб, 88

Олимпик открыл счет в первой половине, Завийский воспользовался рикошетом после штрафного. Во втором тайме смогли удвоить преимущество, Шахаб поставил точку в конце игры.

Заря провела сразу два спарринга за день – луганчане одержали победы в обоих поединках, новичок отметился дебютным голом

Отметим, что на сегодня был запланирован поединок Олимпика против Спартака из Суботицы. Следующим соперником дончан станет Спартак с Трнавы, игра запланирована на 26 января.

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