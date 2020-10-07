Иссьяр Драме поставил подпись под двухлетним контрактом с Олимпиком, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний французский защитник будет выступать за дончан под 6-м номером.

Иссьяр Драме является воспитанником Лиона, однако он не успел дебютировать за первую команду. Зато на счету защитника 14 поединков за Лион Б, который выступает в четвертом по силе дивизионе Франции. До этого Драме выступал за молодежную команду Лиона и имеет в своем активе 4 поединка в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

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