Олимпик усилился грузинским полузащитником

Клубы украинской Премьер-лиги продолжают укреплять свои ряды накануне второй части сезона.

Донецкий Олимпик продолжает активную работу на трансферном рынке. Очередным усилением команды стал грузинский полузащитник Темур Чогадзе, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний вингер, предыдущей командой которого был Рустави, подписал с дончанами контракт на полтора года. Игрок уже выбрал себе игровой номер 20.

Чогадзе начал свою профессиональную карьеру футболиста в клубе Сабуртало в январе 2017 года. За этот период успел поиграть за батумское Динамо, Рустави и Торпедо Кутаиси. Авторитетный Портал Transfermarkt оценивает Темура в 175 тысяч евро.

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