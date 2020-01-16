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Олимпик усилился грузинским полузащитником

16 января 17:25 164 Читати українською
Олимпик усилился грузинским полузащитником
Темур Чогадзе / Фото из открытых источников

Клубы украинской Премьер-лиги продолжают укреплять свои ряды накануне второй части сезона.

Донецкий Олимпик продолжает активную работу на трансферном рынке. Очередным усилением команды стал грузинский полузащитник Темур Чогадзе, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний вингер, предыдущей командой которого был Рустави, подписал с дончанами контракт на полтора года. Игрок уже выбрал себе игровой номер 20.

Чогадзе начал свою профессиональную карьеру футболиста в клубе Сабуртало в январе 2017 года. За этот период успел поиграть за батумское Динамо, Рустави и Торпедо Кутаиси. Авторитетный Портал Transfermarkt оценивает Темура в 175 тысяч евро.

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