Олимпик здорово начал поединок, с первых минут захватив инициативу и открыв счёт уже на 8-й минуте. Как и в поединке с Минаем, он стал следствием отскока после заблокированного удара – только теперь из-за пределов штрафной удар нанёс Бенито, а Шахаб расстрелял ворота. На этом "олимпийцы" не останавливались: на 10-й минуте Бенито с дистанции пробил мимо правой штанги, а на 18-й Тейшейра вышел один на один с Панькивым, перебросив его – Бабогло вынес мяч с ленточки!

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Александрия впервые серьёзно огрызнулась на 21-й минуте, когда Ситало прорвался на линию штрафной и мог укатить на совершенно свободного Лучкевича. Артём решил пробивать сам, запустив мяч в небо. Возможно, он даже сбил какого-то воробья.

Олимпик намёк понял. Уже на 23-й минуте Шахаб попытался поймать Панькива на выходе, перебросив его с дальней дистанции (неудачно), а на 25-й он же пробил с угла штрафной. Панькив перевёл мяч на угловой, однако подача с него завершилась автоголом: Стецьков срезал "круглого" на дальнюю штангу, а Бабогло в попытке помешать Шахабу на замыкании отправил сферу в собственные ворота – 2:0. Ещё через пять минут Бенито ворвался в штрафную и выстрелил мимо дальнего угла, а на 34-й александрийцы ещё и остались без Лучкевича – Валерий получил повреждение и был заменён Задеракой.

На этом проблемы "желто-чёрных" не закончились. Олимпик доминировал и на 44-й минуте заработал довольно сомнительный пенальти – Бенито при ударе с левого края штрафной попал в руку Бабогло, однако она была прижата к корпусу. Решение не отменили, Зотько реализовал "11-метровый". 3:0.

Уже в компенсированное к первому тайму время прямую красную карточку за неспортивное поведение получил Банада. Арбитр Евгений Козыряцкий выписал её за то, что Евгений пытался выцарапать мяч у лежащего соперника – удар по нему действительно был, но неакцентированный. Опорник "желто-чёрных" явно действовал по инерции, но от наказания это его не спасло. Иронично, что такой ужасный тайм Александрии пришёлся на день ангела всех Александров.

На второй тайм Олимпик вышел защищать результат, о чём сигнализировали две ранние оборонительные замены – Шахаб и Пасич покинули поле, а вместо них вышли Чогадзе и Ксёнз. У Александрии особых моментов, кроме удара Задерака метров с 11-ти в руки Кичаку, не возникало, однако в целом гости начали неплохо. Было заметно, что дончане расслабились. В конце концов, на 62-й минуте их за это наказали: Задерака убежал по левому флангу и пробил из-под Зотько, Кичак парировал на Ситало, а тот сыграл на добивании – 3:1.

Казалось, что интрига возродится, но Александрия за последние полчаса сумела выдавить из себя только один опасный штрафной, выстрел из которого исполнил Третьяков – без проблем для Кичака. Олимпик тоже не нагнетал, ограничиваясь контратаками с вбеганиями в штрафную и подачами без реального обострения. На поле было скучно, но в компенсированное время гости сумели заработать пенальти – его реализовал Гречишкин. 3:2! Впрочем, времени на камбэк у "желто-чёрных" уже не было. Финальный свисток зафиксировал победу дончан.

Таким образом, Олимпик набрал девять очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. Александрия, имея в активе шесть зачётных баллов, опустилась на восьмую строчку.

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