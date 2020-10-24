"Тренировки интенсивные и интересные. Много тактики и перестроений. Мне нравится, что у тренера есть свое видение игры, он хочет видеть комбинационный футбол, требует конкретных действий от игроков на их позициях, не боится рисковать, пробовать новые идеи. Видно, что идет постоянный поиск улучшения. Коуч живет футболом. Я с нетерпением жду дебюта и готов биться за результат, за тренера и за одноклубников.

Конопля рассыпался в комплиментах Олимпику

Десна? О Десне я узнал только на теоретических занятиях во время недельного цикла подготовки. Фактурная команда, которая уже который сезон выступает практически одним составом. Они хорошо играют при стандартах. Тренеры указали нам на некоторые особенности, о которых я, конечно же, не стану говорить, но, в любом случае, наша команда сейчас находится в хорошем тонусе.

Олимпик показывает качественный футбол. Если мы будем сохранять концентрацию с первой до последней секунды – сможем обыграть любого соперника в чемпионате", – цитирует Иссьяра Драме официальный сайт Олимпика.

Заметим, француз, который является воспитанником Лиона, недавно подписал контракт с дончанами на два года. Его команда сегодня, 24 октября, сыграет с Десной в рамках 7-го тура УПЛ, начало в 17:00.