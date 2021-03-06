Олимпик – Шахтер: стартовые составы на матч УПЛ
Олимпик принимает Шахтер в рамках 17-го тура УПЛ. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Олимпик – Шахтер состоится сегодня, 6 марта, в Киеве. Стартовый свисток на стадионе имени В. Лобановского прозвучит в 17:00. Смотреть матч вживую можно на телеканале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Олимпик – Шахтер: стартовые составы на матч УПЛ:
Олимпик: Бетим – Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко – Бабенко, Завийский, Политыло – Таллес, Тейшейра – Нкенг
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Маркос Антонио, Майкон – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес
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