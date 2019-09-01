Шахтер разгромил Олимпик в дерби и закрепился на вершине УПЛ

Шахтер уверенно одолел Олимпик в донецком дерби. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Команды резво начали матч и обменялись опасными атаками уже на старте встречи. Однако,"горняки" довольно быстро взяли игру под свой контроль, даже без активного прессинга. Однако, первый серьезный момент создали игроки Олимпика, когда Политыло на 12-й минуте пробил над перекладиной.

Ответ Шахтера была посерьезнее – Марлос пробил в касание после прострела Исмаили с фланга, в штрафной номинальных хозяев произошел переполох, а Жуниор Мораес с нескольких метров спокойно расстрелял ворота – 1:0!

Забитый мяч немного успокоил атакующие потуги обеих команд. В течение минут 15-ти на поле было много мужской борьбы, лишь чудом не превративший поединок в парад разноцветных карточек. Особенно в этом деле "упражнялся" Степаненко, но авторитет Тараса не позволил арбитру Бойко выписать "горчичник" для одного из лидеров Шахтера.

Следующая возможность для взятия ворот возникла на 29-й минуте. Исмаили традиционно прострелил с левого фланга, а Соломон с нескольких метров пробил над воротами. А еще 2 минуты спустя после сольного прохода мог забивать Марлос, но его удар парировал Бетим. Но все же "горняки" сумели удвоить преимущество еще до перерыва: Зотько провалился в центре обороны и позволил Соломону выскочить один на один с голкипером – израильтянин технично обыграл "олимпийца" и спокойно отправил мяч в сетку. Есть первый гол Манора в УПЛ!

Старт второго тайма прошел при полном преимуществе Шахтера, что в конечном итоге привело к третьему голу. На 60-й минуте Цимбалюк потерял мяч на своей половине, его подхватил Мораес и скинул под удар Марлосу – хавбек подработал под ударную левую и спокойно переиграл Бетима.

Бразильский украинец мог оформить дубль на 79-й минуте, но после его красивого рывка в штрафную косовский вратарь продемонстрировал чудеса реакции и сумел помешать шедевру. Однако уже минуту спустя "олимпийцы" снова пропустили. На этот раз Мораес справился сам, замкнув головой подачу Болбата с правого фланга.

После четвертого гола подопечные Климовского совершенно расклеились и только невероятный кураж Бетима не позволил Шахтеру довести счет до неприличного. Сначала Альими фантастически среагировал на рикошет от Зотько после прострела Тете, затем парировал обводящий удар Мораеса со средней дистанции, прервал опасный прострел Марлоса и выручил после очной встречи с тем же Тете.

Итак, Шахтер одержал уверенную победу и закрепил собственное лидерство в Премьер-лиге. "Горняки" после 6-ти туров имеют максимум – 18 очков и опережают черниговскую Десну уже на 7 баллов. Олимпик остался на дне турнирной таблицы – в активе второй донецкой команды 1 пункт.