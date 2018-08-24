Олимпик – Шахтер: анонс матча УПЛ

Олимпик на своем поле принимает Шахтер в рамках 6-го тура УПЛ. Анонс и прогноз матча читайте на Футбол 24.

Олимпик – Шахтер

24 августа, 19:00, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Олимпик, несмотря на существенные изменения в составе по сравнению с предыдущим сезоном, в последних пяти турах не знал поражений, оступившись лишь на старте в игре против крепкого Черноморца. Команда Романа Санжара проявила себя волевой и боевитой командой, которая может вырвать очки в, казалось бы, проигранных матчах, хотя с каждым туром результативность "олимпийцев" падает – от 2:2 с Карпатами до 0:0 с Зарей. Впрочем, вряд ли это всё имеет значение, когда у тебя игра против Шахтера – здесь статистика не товарищ. Олимпику придется напрячь все резервы, чтобы дать достойный бой чемпиону, однако их всё равно может не хватить.

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Шахтер быстро оправился после поражения от Динамо и продолжил методичный набор очков во всех матчах. Правда, соперники у команды Паулу Фонсеки, недавно "откатал" сотый матч у руля дончан, были совсем слабыми – Арсенал-Киев, Львов и разобранная Ворскла. Впрочем, последняя в Харькове выиграла первый тайм – и сделала это настолько убедительно, что конечный разгром со счетом 4:1 заставил некоторых журналистов усомниться в "спортивности" провала полтавчан. Так или иначе, а Шахтер на ходу, что является очень хорошим фактом за несколько недель до старта в Лиге чемпионов. Правда, Романа Санжара это обстоятельство совсем не радует.

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Кадровая ситуация Олимпика перед матчем не является радужной. От травмы продолжает восстанавливаться Евгений Цымбалюк, а Сергей Вакуленко не сможет помочь из-за арендных условий – футболист принадлежит Шахтеру. У "горняков" же всё стабильно: травмы залечивают Оларенваджу Кайоде, Иван Ордец и Дентиньо, однако к тренировкам вернулся Фернандо. Остальные футболисты готовились к матчу в штатном режиме.

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Шахтер

Олимпик: Крынский, Е. Пасич, Кравченко, Гришко, Зубейко, Морозенко, Кольцов, Балашов, Сондей, Ксёнз, Дегтярев

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Степаненко, Патрик, Нем, Тайсон, Марлос, Мораес