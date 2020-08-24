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Олимпик разорвал контракты с двумя украинцами и взял на просмотр трех легионеров, – СМИ

16:43 - Читати українською
Олимпик разорвал контракты с двумя украинцами и взял на просмотр трех легионеров, – СМИ
Денис Баланюк / Сайт Олимпика

Олимпик планирует существенно изменить состав за время перерыва на матчи национальных сборных.

Донецкий клуб прекратил сотрудничество с защитником Павлом Лукьянчуком и форвардом Денисом Баланюком, утверждает SportArena.

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Лукьянчук выступал за Олимпик с сентября прошлого года (12 матчей, один гол), а Баланюк с января 2020-го (8 матчей, один гол). Также "олимпийцы" готовят усиление, пригласив на просмотр двух бразильцев и одного аргентинца. Ранее тренер команды Игорь Климовский анонсировал приезд вингера, нападающего и опорного полузащитника.

Напомним, Олимпик начал чемпионат Украины разгромным поражением от Динамо со счетом 1:4. Свой следующий матч дончане проведут аж 12 сентября – выезд к СК Днепр-1.

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Трансферы Олимпик Олимпик Денис Денис Баланюк Павел Павел Лукьянчук
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