Олимпик одержал разгромную победу над сербской командой в очередном контрольном матче. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

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Олимпик – Спартак Суботица – 3:0

Голы: Каргбо, 45, Нкенг, 46, 48

Встреча началась с шквала атак сербов, которую сумел сдержать Кичак. Олимпик постепенно выровнял игру, но вратарю дончан снова довелолсь спасать команду после выстрела в нижний угол. А перед перерывом динамовская связка организовала первое взятие ворот Спартака: Бенито пробил с 15 метров, а Каргбо удачно сыграл на добивании.

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Сразу после перерыва Олимпик удвоил преимущество: Политыло обокрал соперника и мягко навесил на ближнюю штангу, где никто не помешал Нкенгу. А за 2 минуты он оформил дубль, добив мяч после удара Романовского и сейва вратаря. Далее Олимпик удержал преимущество в счете, хотя сербы могли забить со штрафного.

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