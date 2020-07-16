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Олимпик разбомбил Львов – удаление у хозяев и шесть голов с хет-триком Шахаба

19:03 - Читати українською
Олимпик разбомбил Львов – удаление у хозяев и шесть голов с хет-триком Шахаба
Львов – Олимпик

Львов на своем поле уступил Олимпику в рамках 31-го тура УПЛ. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

4’ Абнер Ренан
40’ Артем Недоля
 
Максим Дегтярьов 16’
Захедитабар Шахаб 26’
Максим Дегтярьов 42’
Захедитабар Шахаб 80’
Захедитабар Шахаб 90+1’
4’ Абнер Ренан
16’ Максим Дегтярьов
26’ Захедитабар Шахаб
40’ Артем Недоля
42’ Максим Дегтярьов
80’ Захедитабар Шахаб
90+1’ Захедитабар Шахаб

Чтобы иметь шансы покинуть предпоследнее место, Львову было необходимо побеждать дончан. Команда Георгия Цецадзе даже забила первой – Татарков разогнал атаку хозяев и отдал пас на Ренана. Тот ворвался в штрафную соперника и пробил в левый от себя угол – 1:0. Однако, Олимпик довольно быстро восстановил равновесие. Лебеденко исполнил навес с левого фланга, а Дегтярев замкнул передачу головой. Вскоре Орест оформил ассистентский дубль – Шахаб получил от него передачу на правом полуфланге и эффектным ударом закрутил мяч в левый угол.

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В конце первой половины Львов остался в меньшинстве. Недоля заработал вторую желтую карточку (первая была за симуляцию) и покинул поле. Через две минуты после этого эпизода Олимпик сумел воспользоваться численным преимуществом. Дегтярев получил передачу от Романовского в штрафной соперника и пробил низом в правый угол. Мяч отскочил в ворота от штанги – 1:3.

После перерыва команды немного сбавили обороты и по очереди угрожали воротам друг друга. Львов даже немного больше держал мяч. Зато дончане лучше использовали свои моменты. Сначала Шахаб оформил дубль, а уже в компенсированное время иранец забил еще и свой третий мяч. Интересно, что в этом матче забил ровно столько же, как в предыдущих 22-х.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Олимпика со счетом 5:1. Дончане набрали 29 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице УПЛ. Львов остался на предпоследней строчке, которую уже точно не покинет.

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Теги
Захедитабар Захедитабар Шахаб Олимпик Олимпик Львов Львов Львов - Олимпик
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