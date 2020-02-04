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Олимпик разбил Локомотив, Десна не справилась с командой украинца: спарринги клубов УПЛ

19:57 156 Читати українською
Олимпик разбил Локомотив, Десна не справилась с командой украинца: спарринги клубов УПЛ
Висенте Гомес / Сайт Олимпика

Команды чемпионата Украины провели очередные контрольные матчи в рамках зимних сборов.

Товарищеские матчи

Десна – Слован Либерец – 1:2

Голы: Калитвинцев, 7 – Рондич, 17, 37

Олимпик – Локомотив Пловдив – 4:0

Голы: Цымбалюк, 40, Шахаб, 61 (пен.), Кравчук, 63, Дегтярев, 90

День начинала Десна игрой против Слована, за который выступает украинец Ахмед Алибеков, арендованный из киевского Динамо. Подопечные Рябоконя быстро вышли вперед благодаря точному удару Калитвинцева, однако развить успех не удалось. Чехи успели отыграться и даже забить второй мяч еще до перерыва. Дубль в активе нападающего Имада Рондича. Алибеков вышел в старте Слована, но был вынужден уступить место уже на 11 минуте из-за повреждения.

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Олимпик продолжает приятно удивлять победами в спаррингах. На этот раз команда Висенте Гомеса разобралась с болгарским Локомотивом. Дончане долго не могли пробить ворота соперника, пока Цымбалюк на дальней штанге не замкнул подачу со штрафного. Во второй половине дела пошли значительно легче. Шахаб и Кравчук шокировали оппонента двойным ударом за несколько минут, а Дегтярев оформил контрольный выстрел под занавес поединка. 4:0 – Олимпик громит Локомотив и увеличивает свою победную серию на сборах до 5 матчей.

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