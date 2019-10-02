Олимпик рассматривает вариант с переездом в Белую Церковь – клуб может сменить название

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал о смене прописки клуба, а также вероятном отказе от своего названия.

"У нас переговоры с различными городами. На первом плане Белая Церковь. Общаемся с ними, с депутатской группой, на уровне области и города. У нас есть с ними проект, есть куда двигаться. Когда придем к общему знаменателю, переедем туда.

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Менять или не менять название – не знаю. Во всяком случае мы хотим переехать. Главное, чтобы это были города-спутники Киевской области. Если мы находимся здесь, то очень удобно двигаться автобусом в разные города Украины. В Киев едут все футболисты. Если будем в маленьком провинциальном городе, туда не поедут игроки. Даже Сумы рассматривали – футболисты не хотели там жить", – сказал Антонов в интервью Tribuna.

Напомним, именно Олимпик занимает последнюю строчку УПЛ с 5 очками после девяти сыгранных туров.

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