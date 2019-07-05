Олимпик провел первую тренировку под руководством Жулио Сезара

Жулио Сезар провел первое тренировочное занятие во главе донецкого Олимпика.

Донецкий Олимпик провел первую тренировку на летнем сборе в Харькове под руководством Жулио Сезара, сообщает официальный сайт клуба.

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Бывший футболист Реала и Милана возглавил донецкую команду на этой неделе, сменив на посту Игоря Климовского.

Напомним, Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ несмотря на дисквалификацию команд U-21 и U-19 из-за участия в договорных матчах. Другие участники дивизиона поддержали дончан.

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