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Олимпик провел первую тренировку под руководством Жулио Сезара

5 июля 22:50 14 Читати українською
Олимпик провел первую тренировку под руководством Жулио Сезара
Жулио Сезар (справа) / ФК Олимпик

Жулио Сезар провел первое тренировочное занятие во главе донецкого Олимпика.

Донецкий Олимпик провел первую тренировку на летнем сборе в Харькове под руководством Жулио Сезара, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-игрок Реала Жулио Сезар озвучил свои цели на посту главного тренера Олимпика

Бывший футболист Реала и Милана возглавил донецкую команду на этой неделе, сменив на посту Игоря Климовского.

Напомним, Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ несмотря на дисквалификацию команд U-21 и U-19 из-за участия в договорных матчах. Другие участники дивизиона поддержали дончан.

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