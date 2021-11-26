Первая лига, 20-й тур

Олимпик – Горняк-Спорт – 0:1

Гол: Кравчук, 60

Волынь – Прикарпатье – 2:1

Голы: Кобзар, 86, Ляшенко, 90+2 (пен.) – Француз, 53

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Горняк-Спорт подбирается к лидерам турнирной таблицы. Команде из Горишних Плавней удалось на выезде одолеть Олимпик. Единственный гол Горняк-Спорта позволил команде подняться на 5-е место, Олимпик остался 10-м.

Прикарпатье открыло счет в поединке против Волыни. Однако хозяева не опустили руки. За несколько минут до финального свистка они сумели переломить ход игры и дважды отличиться в воротах соперника. Три очка позволили футболистам Волыни удалиться от зоны вылета и занять 9-е место, Прикарпатье – 6-е.

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