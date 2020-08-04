Олимпик прекратил сотрудничество с еще одним игроком

Лига Европы — 18:00 1939
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Шахтер ведет экзотическую замену для своего бразильца – вингер, превзошедший достижение РоббенаУкраина — 17:16 3372
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Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатівСергій Тищенко — 12:00 0
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