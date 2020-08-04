Олимпик прекратил сотрудничество с еще одним игроком

Стороны решили не продлевать контракт. Дегтярев получил статус свободного агента и покинул расположение дончан, сообщает официальный сайт Олимпика.

Олимпик определился с первыми спарринг-партнерами

Добавим, Максим Дегтярев присоединился к Олимпику летом 2018 года и с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне. Летом 2019 года на правах аренды перешел в черниговскую Десну, однако по окончанию осенней части чемпионата вновь вернулся в донецкий клуб. За Олимпик в УПЛ провел 6 матчей, в которых сумел забить 5 голов.

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