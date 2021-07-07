Олимпик предлагал одиозной команде свое место в УПЛ, – СМИ
Донецкий коллектив, кажется, рассматривал не один вариант своего "прощание" с украинской элитой.
СМИ в один голос рапортуют, что Олимпик исчезнет из футбольной карты Украины, а его место в УПЛ займет закарпатский Минай, который вылетел из соревнований прошлого сезона.
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Как информирует Tribuna.сom, представители дончан также предлагали руководству Кривбасса свое место в элите. Пока неизвестно, каким образом Олимпик хотел осуществить рокировку клубов. Коллектив из Кривого Рога отказался рассматривать этот вариант.
Напомним, Кривбасс по итогам сезона 2020/21 поднялся в Первую лигу, после того, как по приказу Владимира Зеленского клуб был восстановлен.
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