Донецкий коллектив, кажется, рассматривал не один вариант своего "прощание" с украинской элитой.

СМИ в один голос рапортуют, что Олимпик исчезнет из футбольной карты Украины, а его место в УПЛ займет закарпатский Минай, который вылетел из соревнований прошлого сезона.

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Как информирует Tribuna.сom, представители дончан также предлагали руководству Кривбасса свое место в элите. Пока неизвестно, каким образом Олимпик хотел осуществить рокировку клубов. Коллектив из Кривого Рога отказался рассматривать этот вариант.

Напомним, Кривбасс по итогам сезона 2020/21 поднялся в Первую лигу, после того, как по приказу Владимира Зеленского клуб был восстановлен.

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