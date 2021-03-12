Олимпик снова отправил в КДК УАФ заявление с требованием начать проверку и разобраться во всех обстоятельствах судейства в матче против Шахтера, информирует официальный сайт клуба.

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"Украинский футбол – достояние всей страны и каждого, кто любит и переживает за свою любимую команду. Поэтому рассмотрение такого рода инцидентов должно быть максимально прозрачным. Именно по этой причине ФК Олимпик принял решение освещать все свои действия в медийном пространстве, чего мы ждем и от наших футбольных чиновников", – говорится в заявлении Олимпика.

Напомним, президент Олимпика Владислав Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Причиной этого стал отмененный гол в ворота "горняков".

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