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Олимпик потерял шансы на первую "шестерку"

17:33 59 Читати українською
Олимпик потерял шансы на первую "шестерку"
Олимпик – Арсенал-Киев – 0:1 / ФК Олимпик

Олимпик после поражения от Арсенала-Киев в матче 20 тура УПЛ потерял шансы на "шестерку".

Арсенал-Киев одержал свою первую победу с октября и сократил отставание от предпоследнего Черноморца.

Олимпик из-за этого поражения потерял шансы на попадание в первую "шестерку". У подопечных Вячеслава Шевчука 19 очков, и шестая Ворскла уже недостижима, поскольку у полтавчан 27 пунктов.

Сейчас место в основной "шестерке" себе гарантировали только гранды украинского футбола Шахтер и Динамо.

Теги
УПЛ Арсенал-Киев Арсенал-Киев Олимпик Олимпик
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