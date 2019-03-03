Олимпик потерял шансы на первую "шестерку"

Олимпик после поражения от Арсенала-Киев в матче 20 тура УПЛ потерял шансы на "шестерку".

Арсенал-Киев одержал свою первую победу с октября и сократил отставание от предпоследнего Черноморца.

Олимпик из-за этого поражения потерял шансы на попадание в первую "шестерку". У подопечных Вячеслава Шевчука 19 очков, и шестая Ворскла уже недостижима, поскольку у полтавчан 27 пунктов.

Сейчас место в основной "шестерке" себе гарантировали только гранды украинского футбола Шахтер и Динамо.