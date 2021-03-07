Олимпик, похоже, мог серьезно пополнить казну клуба в случае положительного результата в донецком дерби.

Подопечные Юрия Калитвинцева имели двойной стимул на матч против Шахтера. Если бы Олимпик одержал хоть какие-то очки в дерби, то мог бы получить солидное "вознаграждение", утверждает Meta-ratings.

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По данным источника, команде было обещано 200 тысяч долларов в случае ничьей, 250 тысяч – в случае победы над "горняками". Кто именно предлагал такие деньги донецкому Олимпику издание не указывает.

К слову, недавно СМИ сообщило, что Десна получила 150 тысяч долларов от Шахтера за ничейный результат в матче с Динамо (1:1).

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