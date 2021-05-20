Хавбек Олимпика Максим Тейшейра больше не будет выступать в составе донецкой команды.

"Максим Тейшейра покинул нашу команду. Мы не вели с ним переговоры о продлении контракта. Считаем, что ему нужно дать свободу, а на его позиции нам нужен игрок другого плана.

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Что касается других футболистов, которые могут уйти из Олимпика – на днях будем встречаться с тренерским штабом и тогда этот вопрос прояснится окончательно", – отметил Гельзин в комментарии Footboom.

К слову, Тейшейра провел 22 матча в составе "олимпийцев" в сезоне 2020/21 во всех турнирах, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста.

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