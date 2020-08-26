Олимпик попрощался с очередным игроком

Дмитрий Литвин и Олимпик прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Защитник Дмитрий Литвин присоединился к команде в зимнее межсезонье, однако не сумел стать игроком основы. За Олимпик защитник сыграл лишь 5 матчей в прошлом сезоне УПЛ, результативными действиями не отличался.

Отметим, что 23-летний игрок перешел в донецкий клуб из Зари. До этого успел поиграть за португальские Бенфику Б, Авеш и украинский Металлист.

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