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Олимпик попрощался с очередным игроком

13:43 - Читати українською
Олимпик попрощался с очередным игроком
Дмитрий Литвин / Сайт Олимпика

Защитник Дмитрий Литвин больше не является игроком донецкого Олимпика.

Дмитрий Литвин и Олимпик прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Защитник Дмитрий Литвин присоединился к команде в зимнее межсезонье, однако не сумел стать игроком основы. За Олимпик защитник сыграл лишь 5 матчей в прошлом сезоне УПЛ, результативными действиями не отличался.

Отметим, что 23-летний игрок перешел в донецкий клуб из Зари. До этого успел поиграть за португальские Бенфику Б, Авеш и украинский Металлист.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Дмитрий Дмитрий Литвин Авеш Авеш Бенфика Бенфика Олимпик Олимпик
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