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Олимпик подписал Зубейко и Загорулько

17:43 29 Читати українською
Олимпик подписал Зубейко и Загорулько
Евгений Зубейко и Артем Загорулько / ФК Олимпик

Защитник Евгений Зубейко и нападающий Артем Загорулько стали игроками донецкого Олимпика.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника Евгения Зубейко и форварда Артема Загорулько.

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Последним клубом Зубейко был одесский Черноморец, который по итогам сезона 2017/2018 покинул УПЛ, но вскоре был возвращен из-за снятия Полтавы.

Загорулько ранее выступал за Зарю, Мариуполь и полтавскую Ворсклу. Всего в УПЛ форвард провел 37 матчей и забил 2 гола.

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