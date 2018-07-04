Олимпик подписал Зубейко и Загорулько

Защитник Евгений Зубейко и нападающий Артем Загорулько стали игроками донецкого Олимпика.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника Евгения Зубейко и форварда Артема Загорулько.

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Последним клубом Зубейко был одесский Черноморец, который по итогам сезона 2017/2018 покинул УПЛ, но вскоре был возвращен из-за снятия Полтавы.

Загорулько ранее выступал за Зарю, Мариуполь и полтавскую Ворсклу. Всего в УПЛ форвард провел 37 матчей и забил 2 гола.