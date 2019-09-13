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Олимпик подписал Лукьянчука

16:51 31 Читати українською
Олимпик подписал Лукьянчука
Павел Лукьянчук / ФК Олимпик

Защитник Павел Лукьянчук стал игроком Олимпика.

Олимпик в своем Instagram сообщил о подписании защитника Павла Лукьянчука. Футболист будет выступать под 16-м номером. Контракт рассчитан на 2 года.

Гомес попросил руководство Олимпика не вмешиваться в трансферы

Недавно игрок разорвал контракт с киевским Динамо. Ранее сообщалось, что новый наставник дончан Висенте Гомес попросил руководство клуба не вмешиваться в трансферы.

Олимпик после 6 туров набрал 1 очко и находится на дне турнирной таблицы УПЛ.

Павел Лукьянчук - игрок «Олимпика»! Накануне матча 7-го тура Favbet-Лиги «Олимпик» усилил оборону украинским защитником Павлом Лукьянчуком. Футболист поставил подпись под двухлетним контрактом с донецким клубом. Павел Лукьянчук Родился: 19 мая 1996 года Возраст: 23 года Место рождения: г. Запорожье, Украина. Гражданство: Украина Рост/вес: 180/65 Амплуа: защитник Предыдущие клубы: «Кишварда» (Венгрия) Номер: 16 #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #тренер #match #football #soccer #favbet #мариупольолимпик #transfer #трансфер

Публикация от ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

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Тете: Динамо находится на одном уровне с Александрией и Зарей
09:17
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Олимпик Олимпик Трансферы чемпионата Украины Павел Лукьянчук Павел Лукьянчук Трансферы
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