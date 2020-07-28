Олимпик подписал экс-легионера Карпат

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"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі
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Форвард Реала заболел коронавирусом и не сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионовИспания — 15:02 2009
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"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать ЛуческуИнтервью — 13:10 4627
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Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?Сергій Тищенко — 11:10 1
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Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c СуркисомУкраина — 11:02 20236