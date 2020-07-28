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Олимпик подписал экс-легионера Карпат

16:13 - Читати українською
Олимпик подписал экс-легионера Карпат
Кирилл Кириленко (слева) / Сайт Олимпика

Олимпик усилил состав нападающим Кириллом Кириленко.

Донецкий клуб на своем официальном сайте объявил о подписании 19-летнего белоруса.

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Контракт новичка рассчитан на три года. Сезон 2019/20 Кириленко провел в составе Карпат, однако не слишком впечатлил результативностью. Форвард провел за львовян 5 матчей во всех турнирах, ни одним голом не отметился. В июне его контракт с "львами" был расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, донецкий Олимпик завершил чемпионат Украины на девятой строчке, набрав 36 очков в 32 турах.

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