Олимпик подписал экс-игрока молодежной сборной Украины

Евгений Неплях стал игроком донецкого клуба, информирует официальный сайт Олимпика. Защитник подписал контракт на один год.

Ксёнз подписал новый контракт с Олимпиком

За "олимпийцев" экс-игрок молодежной сборной Украины будет выступать под 28 номером.

Отметим, Неплях ранее выступал за Карпаты, Верес и Мариуполь. Прошедшие два сезона он провел в составе Волыни и сыграл 28 матчей в Первой лиге. Зимой этого года он покинул луцкую команду на правах свободного агента. Евгений может дебютировать за Олимпик уже в эту пятницу в матче против Динамо.

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