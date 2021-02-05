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22-летний Таллес Бренер Де Паула заключил с донецкой командой соглашение сроком на 3,5 года. В команде Игоря Климовского игрок будет выступать под номером 30.

К слову, последним клубом Таллеса была команда Вила Нова, которая выступала в серии С – третьему по рангу дивизионе Бразилии (по итогам сезона Вила Нова поднялась во второй дивизион именно благодаря дублю Бренера в матче плей-офф).

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