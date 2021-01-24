20-летний центрфорвард, который может сыграть и на позиции правого вингера, будет выступать в УПЛ за Олимпик, информирует официальный сайт клуба.

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Тадеус Нкенг поставил свою подпись под контрактом на 3,5 года, а в клуб он перешел на правах свободного агента. Последние полгода нападающий был без работы. В команде Игоря Климовского камерунец будет выступать под 17 номером.

Заметим, Нкенг является воспитанником Порту, но за основную команду не сыграл ни одного матча. Тадеус выступал за Порту Б во втором по силе чемпионате Португалии, где провел 11 поединков, забил один мяч и отдал один ассист.

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