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Олимпик переиграл Десну в товарищеском матче

20:00 10 Читати українською
Олимпик переиграл Десну в товарищеском матче
Олимпик переиграл Десну в товарищеском матче

Черниговская Десна на своем поле уступила Олимпику.

Сегодня в рамках подготовки украинских клубов к новому сезону УПЛ черниговская Десна сыграла контрольный поединок с донецким Олимпиком. Матч состоялся на стадионе имени Гагарина в Чернигове.

Встреча завершилась победой подопечных Романа Санжара со счетом 0: 1.

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Десна – Олимпик 0:1

Десна первый тайм Литовка, Гитченко, Братков, Люлька, Фаворов Д, Огыря, Фаворов А. Мостовой, Волков, Филиппов, Старенький.

Десна второй тайм: Паст, Слинкин, Головко, Парамонов, Жук, Ермаков, Банасевич (Мельник, 82), Кисель, Бовтрук (Ковпак, 77), Безбородко, Галенково.

Напомним, черниговская Десна со следующего сезона будет играть в УПЛ.

Десна подписала Евгения Белича

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