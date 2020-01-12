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Олимпик определился со спарринг-партнерами на зимние сборы – соперником дончан станет экс-вратарь сборной Украины

12 января 19:18 102 Читати українською
Олимпик определился со спарринг-партнерами на зимние сборы – соперником дончан станет экс-вратарь сборной Украины
Игроки Олимпика / фото ФК Олимпик

Донецкий Олимпик озвучил планы насчет тренировочных сборов во время зимней паузы.

Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецкой Анталии Олимпик проведет 5 контрольных матчей, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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"Олимпийцы" начнут игрой с румынским Виторулом 17 января, а уже на следующий день сыграет с азербайджанским Сабаилом, за который выступает Александр Рыбка. 22 января Олимпик сыграет со Спартаком из Суботицы (Сербия), а 26 и 27 января соперниками станут Спартак Трнава (Словакия) и Корона Кельце (Польша).

Информация о времени начала, место проведения и возможность посмотреть онлайн-трансляцию матчей появится позже.

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